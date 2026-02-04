El niño, internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata tras el siniestro, abrió los ojos, sonrió y reaccionó con expresiones espontáneas, describió su madre, Macarena Collantes. “Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo, hijo, estamos muy orgullosos de vos”, escribió en Instagram.

Esto se da después de que Bastián sea sometido a su séptima cirugía desde que se produjo el accidente. La intervención, realizada el lunes pasado, consistió en el reemplazo de una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural con el objetivo de mejorar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Según los médicos, el procedimiento tuvo un resultado satisfactorio y el niño se mantuvo estable bajo asistencia respiratoria mecánica y monitoreo permanente.

A pesar de las mejoras, los especialistas de terapia intensiva aseguran que su estado sigue siendo delicado y que continúa bajo vigilancia estrecha de un equipo interdisciplinario que evalúa su evolución clínica.

La publicación de la madre de Bastián transmitió esperanza y gratitud por las muestras de apoyo recibidas durante estas semanas de angustia. “Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, agregó Collantes en su mensaje, antes de pedir que se siguiera pidiendo por la salud de su hijo.

La evolución de Bastián, representa un pequeño pero significativo paso hacia la recuperación en medio de un proceso que aún genera incertidumbre entre sus familiares.

