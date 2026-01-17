Bastian, el nene de 8 años que sufrió un grave accidente de tránsito en la zona conocida como La Frontera, en la localidad de Pinamar, permanece internado en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica, en el Hospital Materno Infantil, según informó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el último parte médico oficial, el paciente se encuentra “clínicamente y hemodinámicamente estable”, sin necesidad de drogas vasoactivas, mientras continúa bajo estricto monitoreo en el área de cuidados intensivos.

“El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica. Se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”, detalló el comunicado difundido por la cartera sanitaria provincial.

En el mismo informe, el Hospital precisó que, hasta el momento, la evolución clínica se mantiene estable dentro de la gravedad del cuadro. Las autoridades sanitarias indicaron que el equipo médico continuará evaluando su estado para definir los próximos pasos del tratamiento, en función de la respuesta del paciente durante los próximos días.

Fuente: con información de TN

