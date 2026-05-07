La posibilidad de que el Gobierno nacional avance en la venta, concesión o cambio de uso de tierras estatales volvió a poner en foco a la Base Naval Mar del Plata, uno de los espacios más estratégicos de la ciudad. Aunque no hay una medida concreta anunciada sobre ese predio, el marco normativo vigente abre un escenario de incertidumbre.

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El eje del debate es el DNU 314/2026, que establece que parte de los fondos obtenidos por la venta o concesión de inmuebles del Estado serán destinados al Ministerio de Defensa. En ese esquema, cualquier terreno bajo su órbita —como la Base Naval— podría quedar alcanzado por eventuales procesos de disposición.

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Se trata de un sector con enorme valor urbano, histórico y logístico para Mar del Plata. Su ubicación estratégica, vinculada al puerto y al desarrollo costero, lo convierte en una pieza clave dentro de cualquier planificación a futuro, tanto desde lo productivo como desde lo urbano.

La discusión no se limita a ese predio. También aparecen en el radar otros espacios de relevancia como el Complejo Turístico Chapadmalal, el Instituto Saturnino Unzué o el Faro de Mar del Plata, todos con peso simbólico y territorial en la región.

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En este contexto, distintos sectores advierten sobre la necesidad de abrir un debate amplio antes de cualquier decisión. La eventual transformación de estos espacios podría implicar desde desarrollos inmobiliarios hasta usos productivos, recreativos o portuarios, con impacto directo en la configuración de la ciudad.

Por ahora, no hay definiciones concretas, pero el escenario ya está planteado: la posibilidad de que tierras históricas pasen a nuevas manos o cambien su función genera inquietud y vuelve a instalar una discusión de fondo sobre el futuro del patrimonio público en Mar del Plata.