Con un acto que reunió a 300 invitados, entre ellos dirigentes políticos, empresarios, representantes gremiales, medios de comunicación y un centenar de delegados hoteleros y gastronómicos, quedó inaugurado el Puente Mirador Sur, la estructura de 70 metros que conecta el Hotel UTHGRA Sasso con su casino por encima de la calle Medrano, como parte de la puesta en valor del histórico edificio ubicado en la zona sur de la ciudad.

El corte de cinta se realizó en el acceso al puente desde el casino y contó con la presencia del secretario General Nacional de UTHGRA, José Luis Barrionuevo; el ex intendente y actual senador Guillermo Montenegro; la empresaria Florencia Miconi, responsable de la constructora IMASA; la secretaria Nacional de Prensa de UTHGRA, Laura Sasprizza; y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof.

“Desde que compramos el Sasso, construimos el casino y las cocheras, mi sueño era encontrar la conectividad de ambos espacios”, expresó Barrionuevo durante su discurso y agregó: “Como nunca estuve como Trujillo en la construcción, consulté en muchas oportunidades para ver cómo hacíamos un puente sin afectar este signo patrimonial y las características de la zona. Un día, conversando con Flor Miconi y con su equipo maravilloso, me dijo ‘nosotros lo vamos a hacer. En diciembre te lo entregamos’. Y esto fue un ejército de gente trabajando. Perón cumple, Flor y su equipo dignifica”, bromeó.

El dirigente definió el puente como símbolo de una decisión estratégica. “Cuando adquirimos el Sasso y nos trasladamos a Punta Mogotes nos decían que nos íbamos de la ciudad, que invertíamos en algo que iba a desaparecer. Y revolucionamos Mogotes. Dimos nueva vida a la zona y obligó a invertir a los otros balnearios cuando nos instalamos en el 14. Antes veníamos para el Alfar y era un desierto este sector. Hoy el Sur es una realidad”, afirmó. En ese marco, agradeció a Guillermo Montenegro, “que es como Troilo, porque se va, pero siempre está volviendo”, así como a los integrantes del Concejo y a los funcionarios que acompañaron el proyecto.

Barrionuevo destacó que la inversión continúa. “Estamos cerca de que nos adjudiquen la Casa del Deportista, la cual ya limpiamos y cercamos para su protección, y también nos concesionaron el Balneario 0, que está puesto a punto. Lo que hicimos es invertir para que venga el turismo, que es el que trae trabajo. Necesitamos tener más trabajadores gastronómicos, por eso el Perón, los balnearios, el Sasso, nos permiten tener 450 trabajadores activos”.

Además, sostuvo que “Mar del Plata necesita que invirtamos y que lleguen otros que se tienten. Tengo mucha fe y confianza, por eso creo que el trabajo dignifica. Por eso aquí están presentes 100 delegados, porque esto es de ellos, de todos los gastronómicos y hoteleros. Le demostramos a propios y extraños que tenemos los mejores hoteles, más allá de ser gremiales”.

Del secretariado nacional de UTHGRA participaron Crisanto Jayme, Geneiro Argentino, Altier Enrique, Giménez Elisa Isabel y Cancino Daniel, junto a secretarios generales de seccionales de todo el país. Por Mar del Plata estuvo presente Pablo Santín. También asistieron el presidente del Concejo, Emiliano Recalt; la vicepresidenta II, Florencia Ranellucci; la concejal de Fuerza Patria, Mariana Cuesta; el concejal Rolando Demaio; el presidente del Consorcio Portuario, Marcos Gutiérrez; y el administrador general del Complejo Punta Mogotes, Fernando Maraude.