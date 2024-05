En el marco del 58° Congreso General Ordinario de Delegados de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) que se celebró en la ciudad, el secretario general del gremio, Luis Barrionuevo, liquidó al Gobierno por su “inflación ficiticia y la baja en el consumo”, confirmó la expulsión de Dante Camaño y resaltó que fue “un hecho político aberrante”.

En el cierre del congreso elaboraron un documento en el que rechazaron las medidas del Gobierno nacional “en contra de los gremios y los trabajadores” y abordaron el escenario actual de la organización. Mostraron su enérgico rechazo hacia las acciones del Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, con “la demora en la homologación de los convenios salariales legítimamente firmados con cámaras empresariales en el marco de la Ley 14.250”.

En un primer momento, acerca del documento presentado, explicó: “Siempre tenemos la suerte de tener críticas del Gobierno de turno, porque estamos en desventaja, y en esta oportunidad es por el salario. El Ministerio se niega a homologar un convenio, que es lo que buscan ellos, como no le pagan a nadie…si hay malos pagadores son el Gobierno. No le pagan a nadie y bajan una inflación ficticia, porque si no hay consumo es seguro que va a bajar la inflación. Pretenden que los convenios sean más a la baja de la inflación y estamos con un 47% de pérdida interanual”.

En esa línea, Barrionuevo sostuvo que ese porcentaje es el que deben recuperar, aunque aclaró que no sabe cómo porque el gremio “es de los más grandes, abarcando a un millón de trabajadores, y allí es cuando más se resiente”. Entonces, dijo: “Si no tenés plata en el bolsillo, el consumo en la gastronomía es el primer sector que se resiente. Y esto sucede al igual que en la construcción”.

También señaló que “al estar parada la obra pública y privada, no hay consumo” y en ese marco, apuntó contra Javier Milei: “Cuando el Presidente haga los números, ya que le gusta tanto, no le va a pagar a nadie ni redundar en el ahorro que quiere hacer, si ya hay una restricción de pago”.

En otro punto, acerca de la expulsión de Dante Camaño, contó que intervinieron nuevamente la Seccional Capital para mostrarse “en contra de una resolución arbitraria y sin escrupulos que pasó por arriba de los estatutos y de la Unión, y le dio un certificado a una agrupación que fue a una elección que se suspendió”. Para el líder gremialista se trató de “un hecho político aberrante”, por el que tomaron la decisión de expulsar a cuatro integrantes de la lista.

En tanto, al ser consultado por si hubo incidentes afuera del Congreso, su respuesta fue igual de contundente. “Para nada, ni siquiera hubo un bife. Como no queremos ningún tipo de discurso ni ser tapa de los diarios, no entramos tanto ayer en el Sasso, donde quisieron labrar un acta y el gerente los echó, ni cuando hoy trajeron cien patovicas de Buenos Aires. Quisieron entorpecer el Congreso, pero no tuvieron suerte porque los estaban esperando, así que no pasó absolutamente nada”, manifestó.

Y de regreso por el lado de la expulsión de su ex cuñado, expresó: “Malversaron fondos durante dos años y ahora el Ministerio les da un certificado provisorio, mientras que en ese tiempo usufructuaron plata, causas penales y los edificios. Pero lo más preocupante de todo es el momento que estamos pasando”.

Entonces, recordó que lo más trascendental es la actualidad económica del país y se autocitó, al señalar una pasada declaración suya, cuando dijo que “estamos entrando en una pandemia sin virus”. Por eso, explicó: “En la pandemia estábamos encerrados, pero ahora no. ¿Y qué pasa? La falta de trabajo y el bajo consumo nos causa una gran pérdida a los gastronómicos”.

“El documento es una advertencia, hicimos los reclamos que corresponden. Somos unión, acá está la únión obrera metalúrgica, la construcción y la bancaria; son todas uniones. Es una advertencia que le hacemos a la ministra Pettovello y al empleado de Techint, Julio Cordero", destacó el jefe del sindicato, con miras a la titular del Ministerio de Capital Humano y el secretario de Trabajo.

Cordero reemplazó a Omar Yasín luego de que sea expulsado por Javier Milei en una entrevista de televisión. Es un abogado laboralista del Grupo Techint que viene colaborando con los equipos libertarios desde la campaña y que fue uno de los promotores de la reforma laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.

En caso de no homologar, confirmó que realizarán una marcha al Ministerio de Trabajo y que están discutiendo los convenios que vencen en mayo. “El dolor más grande de los trabajadores es discutir las paritarias cada mes. Si los convenios se firmaran anualmente, sería un país normal. Lo hacíamos cada seis meses, después cada tres y ahora por mes. La inflación es mentirosa”, concluyó y presagió que “la paz social va a durar 30 o 60 días más”.