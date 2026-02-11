Hasta el lugar acudieron un autobomba y un camión cisterna.

El hecho ocurrió cercano al mediodía en una casa ubicada en Castelli 4646. Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Centro, el alerta se recibió a través de un llamado telefónico que advertía sobre un foco ígneo en una habitación del domicilio.

Hasta el lugar acudieron un autobomba y un camión cisterna. Al arribar, los efectivos constataron que el incendio se encontraba declarado en la parte posterior de la vivienda, que está vinculada estructuralmente a otras dos casas.

Los bomberos lograron controlar el fuego y evitar su propagación a las propiedades linderas. Como consecuencia del siniestro, se registraron daños materiales en dos ambientes afectados por la acción directa de las llamas.

