Incendio en el barrio Rivadavia: comenzó en una habitación y se propagó por toda la casa
El fuego se desató en la parte posterior de la casa y fue controlado por los Bomberos. No hubo personas lesionadas.
El hecho ocurrió cercano al mediodía en una casa ubicada en Castelli 4646. Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Centro, el alerta se recibió a través de un llamado telefónico que advertía sobre un foco ígneo en una habitación del domicilio.
Hasta el lugar acudieron un autobomba y un camión cisterna. Al arribar, los efectivos constataron que el incendio se encontraba declarado en la parte posterior de la vivienda, que está vinculada estructuralmente a otras dos casas.
Los bomberos lograron controlar el fuego y evitar su propagación a las propiedades linderas. Como consecuencia del siniestro, se registraron daños materiales en dos ambientes afectados por la acción directa de las llamas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión