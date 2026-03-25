A partir de un rastrillaje en las inmediaciones, otro móvil policial localizó un automóvil marca Peugeot 208.

El hecho se inició durante una recorrida preventiva de personal de la Comisaría Quinta, cuando los efectivos observaron a un motociclista en la intersección de Giacobini y Púan que, al advertir la presencia del móvil policial, realizó maniobras evasivas y emprendió la fuga.

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Tras un seguimiento controlado, el sujeto fue interceptado en Diagonal Gascón al 2000. Al momento de su identificación, intentó escapar a pie, lo que derivó en un forcejeo con los efectivos. En ese contexto, se le cayeron dos chapas patentes cuya procedencia no pudo justificar.

A partir de un rastrillaje en las inmediaciones, otro móvil policial localizó un automóvil marca Peugeot 208 estacionado en Giacobini al 2200 con faltante de dominios, estableciéndose la relación entre el rodado y los elementos hallados en poder del aprehendido.

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Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento. Además, se ordenó el secuestro de la moto en la que circulaba el imputado (sin impedimento legal), su teléfono celular y las chapas patentes, que serán restituidas a su propietario.

El joven fue trasladado a sede judicial, mientras avanza la investigación para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos en la zona.

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