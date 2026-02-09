Los tres tuvieron diferentes condenas y fueron trasladados a distintas unidades penales.

El procedimiento comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Quinta se dirigieron a la zona de Roque Sáenz Peña y Calabria. Allí, una mujer de 32 años denunció que dos personas habían ingresado al pasillo de su vivienda y efectuado al menos dos disparos contra la puerta de su casa. La denunciante indicó que conocía a los autores y aportó el domicilio donde residirían.

Al llegar a la vivienda señalada, se generó una fuerte tensión entre vecinos, con lanzamiento de piedras y botellas, situación que fue controlada por la Policía sin que se registraran heridos de gravedad.

Durante el operativo, un hombre de 49 años salió del domicilio portando una escopeta y llegó a entregársela a una mujer que estaba en el interior de la casa, pero fue reducido de inmediato. En simultáneo, otro hombre de 25 años intentó impedir el accionar policial y se tornó agresivo, por lo que también fue demorado. Además, una mujer de 46 años fue aprehendida dentro del inmueble.

En el lugar, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 12, cartuchos de distintos calibres y vainas servidas. También detectaron una plantación de marihuana en el patio trasero, con un total de 14 plantas de gran tamaño, que fueron incautadas.

Además, durante la requisa se hallaron autopartes de un Volkswagen Up que tenía pedido de secuestro activo por robo, lo que sumó una nueva imputación en la causa.

El hombre de 49 años quedó detenido por portación ilegal de arma de fuego, amenazas, tenencia de estupefacientes y encubrimiento, y fue trasladado a la Unidad Penal N°44.

La mujer de 46 años fue aprehendida por tenencia ilegal de arma de fuego y trasladada a la Unidad Penal N°50, además de quedar notificada por tenencia de estupefacientes.

En tanto, el hombre de 25 años fue imputado por resistencia a la autoridad y recuperó la libertad horas más tarde.

Intervienen en la causa la Fiscalía de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, y la Fiscalía de Estupefacientes de Mar del Plata, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma.