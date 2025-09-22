Distribuidos en 167 manzanas, el barrio Ameghino se consolida como uno de los más grandes de Mar del Plata, junto con Libertad. Así lo destacó Rubén, presidente de la Sociedad de Fomento, que desde hace más de 10 años encabeza el trabajo comunitario.

“Mi tarea es ardua porque hay que estar en todo: seguridad, calles, servicios, diálogo con la municipalidad. El 90% de las calles son de granza y eso representa un enorme desafío”, explicó en diálogo con El Marplatense.

Uno de los hitos que marcó la gestión barrial fue la concreción de desagües pluviales en la zona de Nicaragua al 1400, donde los vecinos sufrían inundaciones desde hacía casi 50 años. “Gracias a ese trabajo, mucha gente dejó de perder todo cada vez que llovía”, recordó Rubén, quien durante años se desempeñó en Obras Sanitarias y pudo coordinar los trabajos.

En materia de tránsito, la preocupación pasa por la avenida Luro y la Ruta 226, a la altura de Champagnat. “Tenemos un semáforo en Luro y 244, pero son más de 800 metros sin reductores de velocidad. Muchos no respetan las señales y es un riesgo constante”, advirtió.

Otro tema que preocupa en Ameghino es el consumo problemático. “Siempre estamos muy a la vista por el tema de las adicciones”, reconoció Rubén, aunque aclaró que no se trata de un flagelo enorme en el barrio.

El crecimiento urbano también dejó su marca en el barrio: la construcción del plan Procrear en la zona redujo notablemente los baldíos, mejorando la urbanización y la seguridad.

Rubén aseguró que la sociedad de fomento mantiene las puertas abiertas para seguir visibilizando las necesidades del barrio y reforzar el vínculo con los vecinos: “Estamos siempre dispuestos a recibirlos y mostrar en detalle la realidad que vivimos”.