El hecho ocurrió en la tarde del lunes 23 de febrero en un domicilio ubicado en Isla de los Estados al 500. Personal de la Comisaría Decimoquinta intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un ilícito en la zona.

El propietario de la vivienda, un hombre de 39 años, manifestó que al regresar a su casa constató que autores ignorados habían forzado la traba de una ventana lateral y sustraído un televisor Noblex de 43 pulgadas.

Según indicó la víctima, vecinos habían difundido en un grupo de mensajería barrial un video en el que se observaba a un sujeto trasladando un televisor por una plaza cercana. El damnificado reconoció el aparato por sus características y los soportes agregados para su instalación.

Minutos después, el personal policial fue comisionado a la intersección de Isla Remolino y Cerro Lanín, donde vecinos tenían retenido a un hombre señalado como autor del hecho. Al arribar, los efectivos controlaron la situación y resguardaron la integridad del sospechoso, quien presentaba escoriaciones visibles.

Una comerciante de la zona declaró que el joven se había presentado en su almacén ofreciendo a la venta un televisor, lo que generó sospechas al coincidir con el video difundido. Tras dar aviso a otros vecinos, lograron retenerlo hasta la llegada del móvil policial.

La víctima se hizo presente en el lugar y reconoció el electrodoméstico como propio.

Interviene la Fiscalía de turno del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del doctor Pelegrinelli, que dispuso la formación de causa por robo agravado por efracción y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.