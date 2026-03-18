El operativo se realizó en cumplimiento de una orden de allanamiento, secuestro y detención librada por el Juzgado de Garantías N° 4. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de Tripulantes del Fournier al 10200, donde efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimoprimera, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y del Comando de Patrullas, lograron localizar al sospechoso y concretar su aprehensión.

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Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron una cuchilla de aproximadamente 30 centímetros de largo y dos teléfonos celulares de la marca Samsung, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La causa es investigada por la UFIJE N.º 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien avaló el procedimiento, dispuso el legal secuestro de los objetos incautados y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N.º 44.

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La investigación se inició a partir de un episodio ocurrido el pasado 4 de marzo, cuando un hombre de 32 años, denunció que un sujeto le sustrajo su teléfono celular. El dispositivo fue recuperado ese mismo día tras la intervención de terceros.

Días más tarde, el imputado volvió a presentarse en el domicilio de la víctima y, mediante intimidación con un arma de fuego, logró que le entregara nuevamente el teléfono.

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A partir de esta segunda denuncia, se iniciaron tareas de investigación que permitieron identificar al sospechoso y solicitar la correspondiente orden judicial, que derivó en el allanamiento y la posterior detención.