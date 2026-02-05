Así fueron evacuados los jóvenes agresores.

El violento episodio ocurrió poco después de las 19, en la zona de México al 3200, dentro de un complejo habitacional. Según se informó, la víctima, un hombre de 28 años, se acercó a los motociclistas para solicitarles que dejaran de realizar los llamados “cortes”, una maniobra que genera fuertes explosiones y ruidos molestos que afectan a gran parte del barrio.

Lejos de acatar el pedido, los jóvenes reaccionaron con extrema violencia y atacaron al hombre a golpes. La agresión fue tan grave que la víctima cayó al suelo inconsciente, lo que provocó la inmediata reacción de los vecinos, que intentaron hacer justicia por mano propia.

Ante la tensión creciente, efectivos policiales intervinieron y trasladaron a los agresores al destacamento del barrio para resguardarlos. Sin embargo, la violencia continuó en ese lugar: varios vecinos comenzaron a arrojar piedras contra la dependencia, mientras que testigos señalaron que se escucharon detonaciones compatibles con disparos de arma de fuego.

La situación generó momentos de extrema tensión en el barrio y requirió un importante despliegue policial para evitar que el conflicto pasara a mayores. La víctima fue asistida tras la agresión, mientras que los jóvenes quedaron a disposición de la Justicia.

