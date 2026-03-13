Se trata del Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos (PROFERED), una iniciativa que permitirá monitorear el traslado de hinchas hacia los estadios mediante operativos en rutas y accesos interurbanos.

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La medida fue oficializada a través de la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, y estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. El objetivo principal es prevenir hechos de violencia vinculados al fútbol mediante controles antes de que los simpatizantes lleguen a los estadios.

El programa habilita a las fuerzas de seguridad a detener y revisar micros, autos o motos que transporten hinchas durante los traslados hacia o desde los partidos. Los operativos podrán realizarse en rutas nacionales, terminales y accesos interurbanos, puntos considerados estratégicos para interceptar posibles riesgos.

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Durante los controles, los agentes podrán detectar y secuestrar armas, drogas u otros elementos prohibidos que puedan derivar en incidentes dentro o fuera de los estadios. En caso de encontrar estos objetos, las personas involucradas quedarán a disposición de la Justicia.

Además, las autoridades tendrán la facultad de impedir el ingreso a los estadios de objetos que, si bien no son ilegales por sí mismos, podrían resultar peligrosos en el contexto de un evento deportivo, como herramientas o mástiles utilizados en banderas.

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El PROFERED funcionará dentro de la Unidad de Coordinación de Traslados Interjurisdiccionales, dependiente de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos. Su tarea será articular operativos entre fuerzas federales, policías provinciales, clubes y organismos de seguridad.

Como parte del esquema, los clubes deberán informar previamente la cantidad aproximada de hinchas que viajarán en micros organizados, lo que permitirá planificar los controles y establecer rutas de traslado para cada parcialidad, con el objetivo de evitar cruces entre grupos rivales.

Según explicó el Gobierno, en operativos previos realizados a micros que trasladaban simpatizantes se detectaron armas blancas, armas de fuego, drogas y personas alcoholizadas, situaciones que representan un riesgo para la seguridad pública.

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En este contexto, la administración nacional considera que reforzar los controles durante los traslados permitirá anticipar situaciones de violencia antes de que se desarrollen los partidos.

La resolución también contempla los encuentros internacionales. En esos casos, cuando se detecte la presencia de hinchas extranjeros, podrán intervenir autoridades migratorias si se registran irregularidades en la documentación de ingreso al país.

De acuerdo con el Gobierno, la implementación del programa no implicará gastos adicionales para el Estado, ya que se realizará con recursos y estructuras ya existentes dentro del sistema de seguridad.