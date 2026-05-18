Tras el siniestro, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB) difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con los propietarios, trabajadores y personas afectadas.

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El fuego se desató el sábado por la tarde en el emblemático establecimiento ubicado sobre la avenida Bustillo, uno de los hoteles más tradicionales de San Carlos de Bariloche. Según las primeras pericias, el incendio habría comenzado a raíz de una quema de pastizales en las inmediaciones del predio, aunque las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del hecho.

Las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura de madera y provocaron importantes daños en las dos alas del edificio, además del techo y sectores internos. Durante varias horas trabajaron intensamente bomberos voluntarios, brigadistas y equipos de emergencia para contener el avance del fuego y evitar mayores consecuencias.

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En ese contexto, la AEHGB manifestó “acompañamiento y solidaridad” hacia el Hotel Huemul, establecimiento asociado a la entidad, y destacó el trabajo de quienes participaron en el operativo de emergencia. “En un momento de profunda preocupación para toda la comunidad hotelera y turística, la entidad hace llegar su apoyo a los propietarios, trabajadores y a todas las personas afectadas por esta situación”, expresaron desde la institución.

Además, remarcaron que situaciones de este tipo “impactan sobre una parte importante del entramado turístico y humano” de Bariloche, una ciudad cuya identidad y economía mantienen un fuerte vínculo con la actividad hotelera y turística. La entidad también reafirmó su compromiso de colaboración durante el proceso de recuperación del establecimiento.

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El Hotel Huemul es considerado uno de los edificios más representativos de la ciudad y su destrucción generó una profunda tristeza entre vecinos, trabajadores del sector y turistas. Las imágenes del día después mostraron gran parte de la estructura reducida a escombros, mientras continúan las tareas de evaluación de daños y peritajes técnicos.