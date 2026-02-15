La serie sobre la vida de Brigitte Bardot ya está disponible en el servicio de streaming Flow, y es una de las producciones más comentadas por su forma de mostrar a la icónica actriz y símbolo cultural francesa desde una perspectiva más revolucionaria y personal.

La ficción destaca por el papel principal de la actriz franco‑argentina Julia de Núñez, quien interpreta a la legendaria figura del cine europeo, aportando una presencia impactante que estuvo despertando atención incluso antes del estreno.

Además de De Núñez, el elenco incluye a otros nombres relevantes y busca explorar no solo el ascenso artístico de Bardot, sino también los aspectos menos conocidos de su vida y su impacto cultural, combinando dramatización con elementos biográficos.

La serie, que se estrenó poco antes de la muerte de la propia Bardot, propone una mirada renovada sobre una de las figuras más influyentes del cine francés del siglo XX y sobre cómo su historia sigue resonando en el público actual.

