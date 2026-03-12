Roberto Baradel dejará la titularidad del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) en mayo, cuando se realicen las elecciones gremiales. Conducía el sindicato desde 2004.

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En su lugar, el oficialismo llevará como candidata a María Laura Torre, actual secretaria adjunta del gremio. La asunción de las nuevas autoridades está prevista para el 23 de mayo.

"Los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes", dijo Baradel al explicar su decisión.

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