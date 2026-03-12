Baradel abandona la conducción de SUTEBA después de 20 años
No se presentará en las elecciones sindicales de mayo. María Laura Torre, actual secretaria adjunta, encabezará la lista del oficialismo.
Roberto Baradel dejará la titularidad del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) en mayo, cuando se realicen las elecciones gremiales. Conducía el sindicato desde 2004.
En su lugar, el oficialismo llevará como candidata a María Laura Torre, actual secretaria adjunta del gremio. La asunción de las nuevas autoridades está prevista para el 23 de mayo.
"Los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes", dijo Baradel al explicar su decisión.
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