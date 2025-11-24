Banfield y Quilmes, los finalistas del Clausura marplatense
Este sábado 22 de noviembre quedaron definidos los finalistas del Torneo Clausura de la Liga Marplatense de Fútbol.
En una jornada vibrante, Banfield dio el golpe en cancha de San Lorenzo al eliminar al gran candidato, Deportivo Norte; mientras que Quilmes hizo lo propio en cancha de River, dejando en el camino a un siempre duro San Isidro.
En el primer tiempo, Deportivo Norte mostró su chapa de candidato y pegó rápido: a los 5 minutos Uhart abrió el marcador tras una jugada precisa. Durante los primeros 20 minutos, Norte impuso condiciones, generando situaciones claras y dejando a Banfield sin respuestas y con poco volumen de juego.
Sin embargo, el complemento tuvo otra historia. El trámite se volvió friccionado y ambos equipos ofrecieron poco desde lo futbolístico. Banfield sufrió la expulsión por doble amonestación de Nahuel Pájaro, pero lejos de derrumbarse, encontró el empate a los 33 minutos: Leiva aprovechó que el arquero Mendiburu estaba adelantado e hizo un golazo que cambió el ánimo del partido.
La definición por penales mostró dos elementos clave: jerarquía y temple. Manuel Salvini se convirtió en héroe al contener dos remates y darle a Banfield el pasaje a la final. El conjunto portuario fue eficaz desde los doce pasos y sostuvo, con convicción y carácter, un encuentro en el que el fútbol apareció poco, pero en el que nunca renunció a su objetivo.
Con estos resultados, Quilmes y Banfield se medirán en una final que promete ser apasionante. Dos equipos que dejaron afuera a grandes candidatos, en el caso del “Cervecero” como Atlético Mar del Plata y San Isidro y por el lado del “Taladro” a River y Norte.
