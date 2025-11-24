En una jornada vibrante, Banfield dio el golpe en cancha de San Lorenzo al eliminar al gran candidato, Deportivo Norte; mientras que Quilmes hizo lo propio en cancha de River, dejando en el camino a un siempre duro San Isidro.

Ads

En el primer tiempo, Deportivo Norte mostró su chapa de candidato y pegó rápido: a los 5 minutos Uhart abrió el marcador tras una jugada precisa. Durante los primeros 20 minutos, Norte impuso condiciones, generando situaciones claras y dejando a Banfield sin respuestas y con poco volumen de juego.

Sin embargo, el complemento tuvo otra historia. El trámite se volvió friccionado y ambos equipos ofrecieron poco desde lo futbolístico. Banfield sufrió la expulsión por doble amonestación de Nahuel Pájaro, pero lejos de derrumbarse, encontró el empate a los 33 minutos: Leiva aprovechó que el arquero Mendiburu estaba adelantado e hizo un golazo que cambió el ánimo del partido.

Ads

La definición por penales mostró dos elementos clave: jerarquía y temple. Manuel Salvini se convirtió en héroe al contener dos remates y darle a Banfield el pasaje a la final. El conjunto portuario fue eficaz desde los doce pasos y sostuvo, con convicción y carácter, un encuentro en el que el fútbol apareció poco, pero en el que nunca renunció a su objetivo.

Con estos resultados, Quilmes y Banfield se medirán en una final que promete ser apasionante. Dos equipos que dejaron afuera a grandes candidatos, en el caso del “Cervecero” como Atlético Mar del Plata y San Isidro y por el lado del “Taladro” a River y Norte.

Ads



