Este domingo, vecinos de diversos puntos de la provincia de Buenos Aires realizaron un banderazo federal en reclamo por el deterioro de las rutas nacionales y la paralización de obras viales.

La protesta tuvo como epicentro la ciudad de Azul, donde se exigió la transformación de la Ruta Nacional N° 3 en autovía, una obra considerada clave para reducir la siniestralidad en ese corredor.

La concentración principal se llevó a cabo frente a la rotonda del Cristo, con la participación de integrantes de Vecinos Autoconvocados, Estrellas Amarillas, concejales de distintos bloques, vecinos de localidades como Olavarría, Tandil y Chillar, y el secretario de Obras y Servicios Públicos de Azul, Gustavo Vitale.

El municipio anunció que trabaja en una presentación de amparo ante la Justicia Federal para reclamar la reactivación de los trabajos.

En la Ruta 5, el punto central de la protesta fue en Mercedes, donde vecinos de Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y localidades de La Pampa se unieron para exigir mejoras integrales en la infraestructura vial.

También hubo manifestaciones en otros tramos conflictivos: la Ruta Nacional 20 en Urdinarrain (Entre Ríos), la Ruta 33 en Tornquist y Bahía Blanca, la Ruta Provincial 65 en Urdampilleta y Bolívar, y la Ruta 205 en Norberto de la Riestra, entre otras.

Pese a décadas de anuncios, licitaciones y promesas, muchas obras quedaron inconclusas o nunca comenzaron. Cambios de gobierno, falta de financiamiento y problemas contractuales son las causas más señaladas por los vecinos, que advierten que la situación pone en riesgo la vida de quienes transitan a diario por estos corredores.

