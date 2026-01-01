Cuatro jóvenes, dos de 20 años, uno de 22 y otro de 23, fueron detenidos esta madrugada acusados de intentar cometer un robo en un complejo de departamentos ubicado en la zona de Güemes: habían ingresado al edificio tras violentar la puerta principal del hall.

El hecho ocurrió minutos después de la medianoche en San Lorenzo al 1500. Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Novena acudió al lugar y logró aprehender a uno de los sospechosos en el tercer piso, en la zona de escaleras.

El segundo fue detenido dentro de un departamento del quinto piso, mientras que los otros dos fueron encontrados en un departamento del cuarto piso, ocultos en distintas habitaciones y cubiertos con sábanas.

Durante el operativo se secuestró un morral negro, $21.120, doce relojes pulsera, dos perfumes, un teléfono celular, dos barretas metálicas, prendas de vestir, un par de guantes azules, un cuello y un pasamontañas.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, dirigida por Mariana Baqueiro, quien avaló el procedimiento policial, ordenó la aprehensión de los cuatro imputados, la notificación de formación de causa y su posterior traslado a sede judicial.

En cuanto a los antecedentes, algunos de los detenidos registran causas por robo agravado con arma de utilería, encubrimiento, abuso de armas, desobediencia, encubrimiento, robos en grado de tentativa, daños y hechos agravados por su comisión en poblado y en banda.