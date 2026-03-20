Las sucursales volverán a atender de 10 a 15 horas, esquema tradicional que se aplica durante la mayor parte del año. La medida alcanza a bancos públicos y privados que operan en el territorio bonaerense y marca el cierre del cronograma estival que había modificado la rutina de atención.

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Durante el verano, las entidades habían modificado su horario y funcionaban de 8 a 13 horas, en línea con una disposición del Gobierno provincial orientada a reducir la exposición de usuarios y trabajadores a las altas temperaturas.

Con el retorno al horario habitual, se unifica nuevamente la atención en todas las sucursales y se restablece la dinámica del sistema financiero. Desde el sector recuerdan que los canales digitales, como home banking y cajeros automáticos, continúan operando con normalidad durante las 24 horas.

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