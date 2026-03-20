Bancos: vuelve el horario habitual de atención en la Provincia de Buenos Aires
A partir de la finalización del esquema especial de verano, las entidades bancarias de la provincia de Buenos Aires retomarán el miércoles 25 de marzo su horario habitual de atención al público, dejando atrás la franja reducida.
Las sucursales volverán a atender de 10 a 15 horas, esquema tradicional que se aplica durante la mayor parte del año. La medida alcanza a bancos públicos y privados que operan en el territorio bonaerense y marca el cierre del cronograma estival que había modificado la rutina de atención.
Durante el verano, las entidades habían modificado su horario y funcionaban de 8 a 13 horas, en línea con una disposición del Gobierno provincial orientada a reducir la exposición de usuarios y trabajadores a las altas temperaturas.
Con el retorno al horario habitual, se unifica nuevamente la atención en todas las sucursales y se restablece la dinámica del sistema financiero. Desde el sector recuerdan que los canales digitales, como home banking y cajeros automáticos, continúan operando con normalidad durante las 24 horas.
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