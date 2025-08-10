La final de la Liga Marplatense de Futsal tuvo todos los condimentos de un gran partido. En el Polideportivo Islas Malvinas, Banco Provincia y Estudiantes protagonizaron un encuentro intenso, vibrante y con resultado abierto hasta el último segundo. Finalmente, el conjunto bancario logró imponerse por 2 a 1 y levantar el trofeo.

El primer tiempo terminó sin goles, aunque no por falta de oportunidades. Banco Provincia fue el que más propuso, presionando alto y generando varias situaciones, pero se topó con una muralla: el arquero de Estudiantes, que se lució con al menos cinco atajadas clave para mantener su arco en cero. El “Pincha” apostó al contragolpe, pero llegó pocas veces con claridad.

En el complemento, el guion se repitió. Banco salió decidido y, a los 30 segundos, desperdició dos chances claras. Poco después, apareció Agustín Raigada para abrir el marcador y poner el 1 a 0.

Lejos de conformarse, los dirigidos por Banco siguieron atacando, pero nuevamente el arquero rival se agigantó bajo los tres palos. En una contra aislada, Estudiantes consiguió la igualdad, lo que obligó a los campeones a volver a arremeter. Con paciencia y presión alta, lograron su recompensa: de una jugada de lateral, el capitán Lucas Carrizo metió un zurdazo al ángulo para el 2 a 1 definitivo.

En los últimos minutos, Estudiantes arriesgó con arquero-jugador, pero no encontró espacios para romper la defensa rival. Así, Banco Provincia desató el festejo y cerró una campaña soñada, coronándose campeón en una final que quedará en el recuerdo.

