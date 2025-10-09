El Banco Macro informó que su Directorio aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad en el mercado local, con el objetivo de fortalecer su posición y enviar una señal de confianza al mercado financiero argentino.

El plan tendrá una duración de 60 días corridos, contados desde la fecha de publicación en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con posibilidad de renovación o extensión.

El precio máximo establecido por acción será de $7.500, y la recompra podrá alcanzar hasta 30 millones de acciones Clase B, equivalentes a menos del 4,5% del capital social. El monto total a invertir asciende a $225.000 millones, unos US$150 millones al tipo de cambio actual.

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, destacó que la medida se toma “en un contexto de volatilidad de mercado y caída de precios de los activos argentinos”, y que la decisión “es factible dada la solidez del balance y el exceso de capital con el que cuenta el banco”.

“Este programa es una señal concreta de nuestro compromiso y confianza en la Argentina, así como de nuestra convicción en la fortaleza y el futuro de Banco Macro”, sostuvo Brito, quien recordó que la entidad ya ejecutó programas de recompra exitosos en 2008, 2011 y 2018.

El plan se encuentra dentro de los límites regulatorios del Banco Central de la República Argentina, que permite recompras de hasta el 10% del capital social.