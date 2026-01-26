El último fin de semana dejó señales alentadoras para la temporada de verano en Mar del Plata. Con clima estable y varios días consecutivos de sol, la ciudad vivió uno de los momentos más fuertes del mes, con altos niveles de ocupación y un consumo que acompañó la llegada de turistas. Así lo aseguró Cali Pilapsidis, presidente de la Cámara de Recreación, en diálogo El Marplatense en Verano, programa que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Según explicó, el buen clima fue determinante para que muchas personas tomaran decisiones de viaje con anticipación. “Ya desde el miércoles y jueves empezó a notarse la llegada de turistas”, señaló, y destacó que el alojamiento en bungalows, cabañas y campings mostró niveles de ocupación importantes, en línea con la hotelería tradicional.

En el caso de los balnearios, Pilapsidis indicó que el panorama fue muy positivo en distintas zonas de la ciudad, desde La Perla y Playa Varese hasta Punta Mogotes y el sector sur. “En promedio estuvimos entre el 80 y el 85 por ciento, y en algunos casos llegamos al 90”, detalló, y remarcó que ese movimiento se tradujo en una mayor utilización de los servicios, algo clave para medir el consumo real.

Los parques de entretenimiento y recreación también reflejaron el buen momento. La combinación de altas temperaturas y previsibilidad climática permitió sostener una semana completa de actividad intensa, con gran afluencia de público tanto local como turístico. “Fue un fin de semana que superó las expectativas”, resumió el referente del sector.

Respecto al balance general, Pilapsidis aclaró que, si bien los números fueron mejores que los fines de semana anteriores, todavía se ubican levemente por debajo del mismo período del año pasado. Sin embargo, destacó el contexto económico general y consideró que, dentro de ese marco, Mar del Plata tuvo un desempeño muy positivo. “No es la mejor temporada de la historia, pero tampoco es un desastre. Va a estar en torno a los 7 u 8 puntos, que es aceptable”, evaluó.

De cara a lo que viene, el referente anticipó buenas perspectivas para el cierre de enero y un febrero auspicioso, especialmente en su primera quincena y durante el fin de semana largo de Carnaval. Las reservas, señaló, se mantienen firmes hasta mediados de febrero, aunque con estadías más cortas, de tres o cuatro días. “Es lo que la gente puede hacer, y tenemos que valorar que sigan eligiendo Mar del Plata”, concluyó.

La temporada sigue en marcha y, con el clima como aliado, balnearios y parques continúan funcionando como uno de los principales termómetros para medir el pulso turístico de la ciudad.