El presidente de la Cámara de Balnearios de Mar del Plata, Nelson Díaz Aguirre, explicó que las cámaras empresariales de la ciudad elevaron al Gobierno nacional un pedido para modificar el cronograma de feriados con el objetivo de potenciar la actividad turística.

“Más que nada fue una idea de proveerle anticipadamente al Gobierno un análisis desde nuestro punto de vista turístico, lo que nosotros opinábamos de cómo sería más positivo para nuestra ciudad. Se consensuó entre todas las cámaras empresarias, incluida la UCIP, y se elevó para su evaluación”, señaló Díaz Aguirre en diálogo con El Marplatense.

Si bien reconoció que podría haber modificaciones puntuales en algunas fechas, el dirigente remarcó que la iniciativa busca “un calendario más vinculado al turismo”, con el objetivo de favorecer tanto a visitantes como a prestadores de servicios en Mar del Plata y la región.

En paralelo, Díaz Aguirre aseguró que el sector ya comenzó a planificar la próxima temporada de verano, diagramando estrategias comerciales y propuestas para los clientes. “Estamos en un buen momento para empezar a comercializar y que nuestro principal cliente, el marplatense, tenga opciones lo antes posible para decidir qué es lo mejor para su familia en la temporada”, indicó.

Por último, aclaró que la Cámara de Balnearios no fija precios de referencia, aunque destacó que cada establecimiento trabaja en su propia política de servicios, ubicación y cercanía. “Nuestro rol es acompañar a los asociados y promover que la temporada se organice con anticipación”, concluyó.

