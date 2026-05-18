La presencia de ballenas frente a las costas de Mar del Plata volvió a poner en marcha las recomendaciones de prevención para embarcaciones, clubes náuticos y personas que realizan actividades acuáticas. En los últimos años, el paso de cetáceos por la zona suele comenzar en mayo y extenderse hasta agosto, un período en el que los avistajes pueden darse incluso cerca de sectores balnearios.

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En ese contexto, la Prefectura Naval Argentina recordó la normativa vigente para proteger a los animales y, al mismo tiempo, garantizar condiciones seguras de navegación. La medida alcanza tanto a embarcaciones deportivas como comerciales, además de quienes practican kitesurf, kayak, windsurf, surf, remo, pesca deportiva y stand up paddle, entre otras disciplinas.

Durante los patrullajes del Operativo de Seguridad de la Navegación Deportiva (Senade), el personal de la Autoridad Marítima Nacional emite avisos por radio cuando detecta ballenas en la región. Esas comunicaciones permiten advertir a las embarcaciones que se encuentran navegando y reducir el riesgo de maniobras peligrosas o posibles abordajes.

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La principal indicación es mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de los cetáceos. También se recomienda reducir la velocidad, sin detener completamente la embarcación, y extremar la vigilancia durante todo el recorrido, especialmente en los meses de mayor tránsito de estos animales.

Prefectura también recordó que no se debe acercar a las ballenas durante actividades de buceo, ya sean recreativas o comerciales. En caso de colisiones, presencia de animales heridos o varamientos, se debe dar aviso inmediato al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata, conocido como “Estación Costera L2U”, mediante los canales 9 y 16 VHF, o comunicarse al 106.

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Además, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo se informa a buques y clubes náuticos sobre la presencia de estos animales y se recuerdan las restricciones vigentes a través del Servicio Móvil Marítimo.

Las ballenas que suelen verse desde la costa marplatense son ejemplares de franca austral, una especie protegida y declarada Monumento Natural de la Argentina. Por eso, cada avistaje no solo representa una postal cada vez más habitual del paisaje local, sino también una situación que requiere responsabilidad, distancia y aviso a las autoridades.

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