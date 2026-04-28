Fuentes judiciales confirmaron que aún no están claras las circunstancias en las que un joven fue baleado en el barrio Centenario y que la investigación sigue en etapa inicial, con la búsqueda de testimonios que permitan reconstruir el hecho.

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Según se precisó, la víctima recibió un impacto de bala en la zona del tórax a corta distancia. Al momento del ataque, se encontraba en una vivienda donde cumplía arresto domiciliario en el marco de una causa del Tribunal Oral N° 4, sin monitoreo electrónico.



De acuerdo a los primeros datos, el joven estaba sentado en el exterior de la casa cuando fue herido. Posteriormente, un cuñado lo encontró y, con ayuda de un vecino, lo trasladó de urgencia al hospital, donde permanece con pronóstico reservado.

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En paralelo, la fiscal indicó que se registró un llamado al 911 minutos antes del hecho por el robo de una camioneta en la zona, aunque por el momento no está claro si ambos episodios están vinculados. “Las versiones son confusas, estamos tratando de determinar qué ocurrió”, señalaron.

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