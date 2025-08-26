La Secretaría de Salud municipal realizó un balance de la jornada Salud y deporte en las instalaciones del Club Al Ver Verás, en el marco del programa de Atención Primaria de la Salud (APS) en Medicina Deportiva. Durante esta iniciativa, se realizaron controles de salud a 44 niños y adolescentes de entre 5 y 14 años, con el objetivo de promover hábitos saludables y prevenir lesiones deportivas.

El programa, que se llevó a cabo entre el 28 de julio y el 11 de agosto, buscó ofrecer una evaluación integral en un entorno no hospitalario, generando confianza en la comunidad. La intervención permitió detectar patologías no diagnosticadas, completar esquemas de vacunación y asesorar a las familias dentro del sistema de salud municipal. Las especialidades más demandadas fueron Oftalmología, Otorrinolaringología y Fonoaudiología.

Durante la jornada, se vacunaron cinco pacientes con un total de diez dosis aplicadas y se actualizaron esquemas de vacunación. Además, se brindó atención en kinesiología, especialidad clave para abordar enfermedades respiratorias, patologías ortopédicas y traumatológicas, contribuyendo al bienestar general de la población.

La directora general de Atención Asistencial Integrada, Julieta Zanardi, destacó los resultados al señalar que fue “altamente efectiva ya que pudimos detectar problemáticas de salud que requerían atención especializada”. Asimismo, subrayó su rol integrador: “Funcionó exitosamente como un puente entre la comunidad y el sistema de salud, no sólo detectando problemas sino también derivando a los CAPS y CEMA”.

La Secretaría de Salud planifica una segunda jornada en el Club Al Ver Verás para atender a quienes no pudieron participar en la primera edición. Además, se busca replicar este modelo en otros clubes deportivos y centros barriales de la ciudad con similares características sociosanitarias, promoviendo la salud y el deporte en la comunidad.

