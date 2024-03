A pocos días de finalizar la temporada de verano, los sectores dedicados al turismo comienzan a realizar los balances luego de una época atípica en un grave contexto económico nacional.

Si bien la cantidad de visitantes que llegó a Mar del Plata no mermó, el clima no ayudó y el consumo se vio afectado ya que los constantes aumentos tocaron el bolsillo de cada ciudadano argentino. Y eso se vio reflejado tanto en el sector comerciante de la ciudad como en el gastronómico, quienes afirmaron que "la temporada no fue buena".

Sin embargo, el presidente del EMTuryC, Bernardo Martín dialogó con El Marplatense y explicó cómo lo vivió la ciudad: "La verdad que hacemos un balance muy bueno, con algunos altibajos en cuanto al arribo de turistas. Tuvimos un diciembre y un enero con una segunda quincena excelentes".

"Los primeros 15 días del primer mes de año, fueron un poquito más flojos. Y este febrero se vivió con altibajos, pero estamos cerrando un gran número también. Así que en un promedio general podemos hablar de una muy buena temporada para Mar del Plata. Más teniendo en cuenta el contexto de esta crisis económica sin precedentes que está viviendo la Argentina", afirmó.

Con respecto al programa Cuotas Simples que finalmente incluyó al turismo en sus beneficios, el referente del EMTuryC expresó que cree que "va a servir para la ciudad" y agregó: "Nosotros también vamos a trabajar con todos los prestadores, buscando distintas alternativas para seguir promocionando Mar del Plata por todos los rincones de la Argentina y por los países limítrofes. Para contarle a todo el mundo lo hermosa que está nuestra ciudad, las alternativas que tienen. Queremos que la gente venga y siga eligiendo esta ciudad. Y para eso hay que seguir promocionándola con muchísima fuerza".

Con respecto al próximo fin de semana largo, que será el de Semana Santa e incluye seis días de descanso, Martín indicó: " Vamos a seguir generando eventos, como los que hemos vivido hasta ahora, de distinta magnitud, con varias alternativas para que Mar del Plata siga siendo elegida. También tenemos el maratón, hay un montón de actividades ubicadas durante todo el año y eso hace que sea de 12 meses y no se detenga".