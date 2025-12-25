Un año muy difícil para el comercio marplatense. El 2025 arrancó con una moderada expectativa, por un enero que mostró un movimiento turístico más concurrido que en 2024, pero a partir del segundo trimestre las cosas comenzaron a ponerse durísimas, según manifestaron comerciantes de diversas zonas de la ciudad que fueron entrevistados por El Marplatense. Sin embargo, una ligera recuperación a partir del fin de semana extra-largo de noviembre puso de nuevo en movimiento el motor de la expectativa.

Aquel fin de semana de cuatro días de noviembre fue realmente muy exitoso y, aunque en menor medida, el fin de semana largo del 8 de diciembre confirmó la levantada en el movimiento turístico y el consumo. “Nos quedan ahora las expectativas para la temporada que comienza en pocos días, y ver cómo repercutirá en la ciudad y en los diferentes rubros el clima, el tipo de cambio y la pérdida de poder adquisitivo acumulada en lo que va del año”, había señalado tras el habitual informe de balance, Blas Taladrid, titular de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP).

“El 2025 fue el peor año desde que abrimos en 1992. Nunca se vendieron tan pocas unidades”. Con ese categórico dato, Iván, dueño de una tradicional zapatería ubicada en San Martín y Catamarca, definió cómo resultó la economía de los comerciantes marplatenses durante este año, algo que en mayor o menor medida, se repitió en otras voces.

Según comentó el comerciante, “lo peor del año” se encontró entre “junio y septiembre”. Y reconoció que este diciembre fue “mejor que diciembre de 2024, porque nos acomodamos y marcamos mucha menor ganancia”. De todos modos, auguró que 2026 “va a ser parecido o a lo sumo mejor, pero muy poco por las políticas con el comercio minorista”. Con este panorama, consideró que las expectativas son “pocas”.

En el centro comercial San Juan la situación fue similar. Cinthya, dueña de un local de ropa de mujer en San Juan casi Belgrano, aseguró que 2025 “no fue bueno” y si bien “empezó un poco mejor, a partir de abril se vino a pique”. Según los números que maneja en su comercio, “se vendió un 25% menos en cuanto a unidades respecto del año pasado”.

“Ahora parecería que se está igualando, no mejorando el año pasado”, expresó la comerciante del rubro textil y confirmó que a partir de noviembre se observa una ligera recuperación: “De acuerdo con los últimos dos meses fue un poquito para arriba, pero sigue siendo bajo. En resumen, fue un año malo”.

Marcos es empleado de una reconocida cadena de librerías ubicada en Güemes y Rawson. Su testimonio repite el balance general: “El 2025 fue un año bastante complejo en cuanto a ventas. Se notó de manera notoria la baja”. Y si bien reconoció que esa sucursal tiene una clientela fuerte, en las demás sucursales ubicadas en el centro o en Constitución “la venta cayó un montón”.

Según relató el librero, uno de los puntos fuertes del local es la venta de textos escolares, y el cambio tecnológico, con estudiantes que cambiaron libros por pantallas, quitó ese ingreso fuerte que se daba en marzo y abril (y la expectativa para 2026 es que se recupere ese hábito). Lo que sí se mantuvo fue el nivel de ventas en fechas comerciales y especialmente para la Navidad, también gracias a las promociones de las tarjetas. “Pero fue por lejos entre los últimos años, uno de los peores en cuanto a ventas”, graficó.

En la zona de Juan B. Justo el panorama no fue diferente. Eugenia, empleada de una tienda de sweaters ubicada por la avenida al 1500, comentó a El Marplatense que las ventas cayeron ostensiblemente este año: “Se notó una recesión profunda, especialmente desde las vacaciones de invierno y hasta los últimos dos meses”, dijo replicando un panorama general.

Y sintetizó la situación que atraviesa el comercio en general, al señalar que incluso para estas Fiestas, donde las ventas levantaron un poco, los números estuvieron lejos de lo ideal. Por ejemplo en una jornada previa a la Navidad de este año se vendió “un tercio de lo que se vendió para la misma fecha del año pasado”. Ahora la expectativa está puesta en la temporada, especialmente en Juan B. Justo que es una calle “muy visitada por los turistas, especialmente”.