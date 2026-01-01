Como en la mayoría de las competencias deportivas, el año calendario se divide en dos: la definición de una temporada (2024/2025) y la primera mitad de la siguiente (2025/2026). En la primera, Quilmes padeció el formato de los formatos con el Apertura, el Clausura, y los cuadrangulares definitorios que le fueron esquivos. Lanús le terminó de dar el golpe y lo eliminó de la chance de ascender.

Ads

Con Ezequiel Santiago Medina al mando, empezó fiel a su estilo con un juego prolijo, el reparto entre las buenas individualidades que trataron de potenciar lo colectivo y la fortaleza del José Martínez, el gimnasio de la sede social que volvió a ser la cancha de los partidos profesionales del club. Sin embargo, la serie ante el Granate desnudó un desgaste entre los egos de las figuras y la exigencia del certamen, lo cual lo dejó sin chances y lejos del objetivo.

La dirigencia, atenta, tomó nota y corrigió en la pretemporada. De cara a la 2025/2026 Quilmes trajo de nuevo a Javier Bianchelli, un hombre de la casa, como conductor. El director técnico incorporó jugadores con criterio para ensamblarlos rápidamente a su idea de juego y la ficha extranjera, reservada para un goleador, fue un pleno (al menos hasta acá) con Darry Moore.

Ads

Además, el club renovó el parquet y cumplió con el reglamento para seguir jugando en casa. Quilmes hizo una fortaleza en su estadio de Luro y Guido y el equipo pasó las 10 victorias en la primera parte del campeonato, siendo el puntero de la Conferencia Sur. No es nada porque la meta es un montón: en el Tricolor solo piensan en ascender.

Pero el cierre del 2025 tiene mucho gusto a cerveza. El entrenador sabe lo que representa Quilmes, conoce cada rincón de la institución y a sus integrantes. El plantel sigue su línea de trabajo y pertenencia. Los jóvenes Luna y Dominé dieron un paso adelante en su desarrollo y ampliaron la rotación de jugadores. El Cervecero brinda con fe, agradece el presente e implora por el futuro: que todo continúe sobre los mismos carriles por los que recorre esta temporada.

Ads

Claro que, para lograr el ascenso en la Liga Argentina y retornar a la Liga Nacional, hay que triunfar en los Playoffs que se jugarán en el 2026. Quilmes dio un indicio de cómo renovará energías de ser necesario. Cortó a Diarra sobre el final del 2025 y fichó a Nally, un pivote formado en el club que estuvo en la Liga Nacional las últimas temporadas. Pasó de la ilusión a los argumentos y concluye el año con la confianza en que puedo lograrlo esta vez. Va por el retorno a la élite del básquet argentino.

Puede interesarte