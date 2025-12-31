El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Guillermo Rossi, realizó un balance favorable del desempeño del sector inmobiliario durante 2025 y remarcó que el año dejó señales claras de crecimiento en casi todos los rubros.

Ads

“Podemos hacer un balance positivo de este año 2025”, afirmó Rossi en declaraciones a El Marplatense, al tiempo que destacó el buen funcionamiento del mercado de alquileres temporarios. “Realmente fue un año que se ha trabajado bien durante los fines de semana y, en mayor medida, los fines de semana largos”, señaló.

En relación a los alquileres destinados a vivienda permanente, el titular del Colegio explicó que el mercado atraviesa un proceso de reordenamiento. “Es un mercado que se está acomodando lentamente. Hoy la oferta está casi cubriendo la demanda existente”, indicó.

Ads

Donde el crecimiento fue más marcado, según Rossi, es en el segmento de ventas. “El balance es muy positivo, tanto en lo que es la venta de unidades para turismo como en esa compra que se hace para disfrutar o para que los hijos puedan estudiar en Mar del Plata”, expresó.

No obstante, el dirigente subrayó que el hecho más relevante del año fue el regreso del crédito hipotecario. “Algo superador que tuvo este año fue la venta por crédito hipotecario, que permitió el acceso a mucha gente a su primera vivienda”, sostuvo.

Ads

En ese sentido, explicó que esta herramienta financiera modificó el tipo de propiedades que se comercializaron. “Veníamos trabajando muy bien la venta de departamentos de uno y dos ambientes, y ahora, con los proyectos hipotecarios, se vio favorecido otro tipo de propiedades como PH, casas y departamentos más grandes”, detalló.

Finalmente, Rossi remarcó el impacto social del movimiento inmobiliario generado durante 2025. “Esto ha movilizado mucho al mercado inmobiliario y ha ayudado a gran parte de la sociedad, especialmente a aquellos que están en blanco, que tienen ingresos que pueden justificar y que pudieron acceder a su primera vivienda”, concluyó.