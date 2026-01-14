Un joven de 23 años fue asesinado a tiros y otro hombre resultó herido tras una violenta balacera registrada este martes por la tarde en el partido de Tres de Febrero. El hecho ocurrió en el barrio Ejército de los Andes, en la localidad de Ciudadela, una zona de alta circulación de vecinos, lo que generó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Según relataron testigos, durante el enfrentamiento armado se escucharon numerosos disparos, lo que obligó a varios vecinos a refugiarse dentro de sus viviendas para resguardarse de las balas. La violencia del episodio dejó como saldo una víctima fatal y al menos un herido.

El joven fallecido recibió múltiples impactos de arma de fuego y fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, aunque llegó sin vida al centro de salud. Hasta el momento, su identidad no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

En el mismo hecho, un hombre de 30 años resultó herido, tras recibir un disparo en la rodilla, y permanece fuera de peligro, según indicaron fuentes médicas.

Las circunstancias del ataque continúan siendo investigadas. Las primeras hipótesis apuntan a una disputa entre bandas que operan en la zona, aunque no se registraron detenciones hasta el momento.

De acuerdo a información publicada por medios locales, con este crimen ya son tres los homicidios registrados en el barrio en menos de 48 horas, lo que vuelve a encender la alarma por el nivel de violencia en el sector.

Fuente: Infobae