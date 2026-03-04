Durante la gestión de Rodrigo Gonçalvez (secretario de Seguridad del Partido de General Pueyrredon) se informó un fuerte incremento en los operativos de control realizados durante febrero de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con los datos oficiales, en febrero de 2026 se llevaron adelante 380 operativos de seguridad, una cifra que prácticamente triplica los 132 procedimientos realizados en febrero de 2025.

El aumento de los controles también se reflejó en la cantidad de vehículos secuestrados. Durante febrero de este año se incautaron 574 motos y 148 autos, mientras que en el mismo período de 2025 los números fueron significativamente menores: 259 motos y 121 autos secuestrados.

El incremento responde a una política de mayor presencia territorial y refuerzo de los controles vehiculares, especialmente en zonas identificadas como puntos críticos en materia de circulación irregular y prevención del delito.

Estos procedimientos apuntan a fortalecer la prevención, ordenar el tránsito y reducir situaciones vinculadas a delitos cometidos mediante el uso de vehículos, en particular de motos.

La comparación muestra una tendencia de mayor intervención estatal en el territorio durante el inicio de 2026, con un despliegue operativo superior al registrado el año 2025.