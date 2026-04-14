El mal momento de Aldosivi en la Liga Profesional empieza a tener consecuencias fuertes puertas adentro. Tras trece fechas sin conocer la victoria en el Torneo Apertura, el entrenador Israel Damonte decidió apartar a cinco jugadores del plantel profesional: Junior Arias, Joaquín Novillo, Guillermo Enrique, Roberto Bochi y Rodrigo Márquez, quienes ya fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta.

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La medida no pasó desapercibida, ya que se trata de futbolistas que venían teniendo participación en el equipo. Arias y Novillo, por ejemplo, habían sido titulares en el último encuentro ante Belgrano, mientras que Márquez sumó minutos desde el banco. En tanto, Bochi tuvo continuidad a lo largo del torneo y Enrique ya había quedado fuera de algunas convocatorias tras un conflicto interno. Todos ellos ahora se entrenan de forma diferenciada mientras definen su futuro.

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Con este escenario, el cuerpo técnico analiza recurrir a jugadores juveniles para completar el plantel en lo que resta del campeonato. Además, no se descarta una reestructuración más profunda una vez finalizado el Apertura. En lo inmediato, Aldosivi deberá afrontar compromisos de alta exigencia frente a Racing y River, en un contexto deportivo cada vez más delicado.

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