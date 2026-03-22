Con el descenso de las temperaturas, muchas personas experimentan cansancio, apatía o una sensación de tristeza sin una causa clara. Según la psicología, este cambio está relacionado con el llamado trastorno afectivo estacional (TAE), una forma de depresión que aparece en determinadas épocas del año, especialmente en otoño e invierno.

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Uno de los factores principales es la menor exposición a la luz solar. Durante los meses fríos, los días son más cortos y esto impacta directamente en la producción de serotonina, vinculada al bienestar, y melatonina, que regula el sueño. Este desequilibrio puede generar más cansancio, desánimo y alteraciones en el descanso.

Además, la falta de luz también afecta el ritmo biológico del cuerpo, conocido como ritmo circadiano, lo que influye en los ciclos de sueño y vigilia. Como consecuencia, muchas personas sienten menos energía, mayor somnolencia y dificultad para concentrarse.

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A esto se suma el impacto emocional del clima: los días grises, el frío y la reducción de actividades al aire libre pueden disminuir los estímulos positivos, reforzando el bajón anímico.

Si bien en la mayoría de los casos se trata de cambios leves y temporales, cuando los síntomas son intensos o persistentes pueden requerir atención profesional. En ese sentido, los especialistas recomiendan mantener rutinas, exponerse a la luz natural y realizar actividad física para mitigar los efectos.

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