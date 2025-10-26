Antes del mediodía, alrededor del 14 % de los electores habilitados en Mar del Plata ya había emitido su voto, según el primer relevamiento de las fuerzas de seguridad. La ciudad cuenta con 1.659 mesas habilitadas para la jornada electoral.

Este número se encuentra por debajo del promedio nacional, que a la misma hora registraba un 23 % de participación. Sin embargo, desde la Jefatura Departamental señalaron que esto es habitual, ya que históricamente la mayoría de los votantes se acerca a sufragar durante la tarde.

Desde la Jefatura, encargada de la seguridad en los exteriores de los colegios, indicaron que, pese a algunos retrasos iniciales por la ausencia de autoridades de mesa, todas las mesas comenzaron a funcionar con normalidad desde las 9. Hasta el momento, no se registraron incidentes de importancia.

