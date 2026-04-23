La reciente caída del riesgo país, que se ubica cerca de los 500 puntos básicos, comenzó a reactivar el acceso al financiamiento internacional para provincias y empresas argentinas. Aunque el nivel sigue siendo elevado, el mayor interés de los inversores por activos locales generó una ventana que distintos actores ya están aprovechando.

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En este contexto, Chubut se dispone a emitir un nuevo bono en el mercado internacional por un monto inicial de USD 500 millones, con posibilidad de ampliarse hasta USD 650 millones si las condiciones acompañan. El título contará con respaldo de regalías hidrocarburíferas, un factor que mejora su atractivo al ofrecer mayores garantías de repago.

La provincia se suma así a otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que ya colocaron deuda entre fines de 2025 y comienzos de este año, en todos los casos a tasas de un dígito en dólares. Estas operaciones generaron un flujo importante de divisas hacia el mercado local.

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Ese ingreso de dólares permitió al Banco Central reforzar sus reservas mediante intervenciones cambiarias, acercándose a los USD 6.500 millones acumulados en lo que va del año, por encima de las proyecciones iniciales.

El movimiento también se replica en el sector privado. Empresas como Edenor, que obtuvo USD 550 millones a una tasa del 9,75% anual, se suman a otras firmas como YPF, Pampa Energía y Banco Macro, que en los últimos meses accedieron a financiamiento en Nueva York con emisiones de deuda a mediano y largo plazo y rendimientos inferiores al 10%.

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Con este escenario, el mercado internacional vuelve a posicionarse como una fuente clave de dólares para la economía argentina, en un contexto donde la estabilidad financiera sigue siendo determinante para sostener la tendencia.