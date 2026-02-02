Un grave siniestro vial se registró el sábado por la tarde en Bahía Blanca, cuando una casa rodante se desprendió de una camioneta, cruzó de carril y colisionó de frente contra un camión.

El hecho ocurrió cerca de las 17.20 en el kilómetro 685 de la Ruta Provincial 51, en la zona conocida como “los puentes”, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo al diario La Nueva, una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 33 años llevaba enganchada una casa rodante que, por causas que aún se investigan, se soltó mientras circulaba. El acoplado se desplazó sin control, invadió el carril contrario e impactó contra un camión Mercedes Benz.

Como consecuencia del choque, el camionero, de 40 años, sufrió heridas y fue asistido por personal de emergencia, que lo trasladó a un hospital para una mejor evaluación. En el siniestro también se vio involucrado un segundo camión, conducido por un hombre de 49 años, que no resultó lesionado.

A raíz del impacto, el tránsito en la ruta permaneció interrumpido durante varios minutos y luego fue habilitado de manera parcial, mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal vial.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las responsabilidades y las circunstancias que provocaron el desprendimiento de la casa rodante, un factor clave para esclarecer el accidente.

Fuente: Dib