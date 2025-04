El viernes 7 de marzo, a las 7 de la mañana, Juan Cruz, un camionero de 33 años, se acostaba a dormir en su casa de Bahía Blanca después de una larga noche de trabajo en la ruta. Lo que no sabía era que su hijo de seis años lo iba a despertar dos horas después con una frase que no olvidaría nunca más: “Papá, hay agua en la casa”.

Para entonces, la ciudad ubicada al sur de la Provincia Buenos Aires ya empezaba a recibir los más de 400 milímetros de lluvia que caerían en un lapso de seis horas y arrasarían con todo a su paso. El asfalto en calles, rutas y puentes cedió ante la corriente, abriéndose en dos y tragándose autos, colectivos, camiones, mientras otros flotaban, colgaban, caían.

“En 15 minutos teníamos un metro y medio de agua en nuestra casa en el barrio General Daniel Cerri”, contó Juan Cruz Vallejo. “Lo primero que hice fue sacar a mi mujer y a mi hijo hacia donde estaba estacionado el auto y subirlos al techo. Yo me quedé agarrado de la pared”.

Desde arriba del vehículo, Amadeo miraba a su papá con un miedo que probablemente nunca antes había sentido. “Mi nene me había pedido una pileta y me salió decirle: ‘¿Vos no soñabas con una pileta? ¡Mirá qué piletón!’. Él se rio y mi mujer y yo respiramos profundo”.

Juan Cruz puso a salvo a su familia y después ayudó a las personas de la cuadra que pedían auxilio a los gritos. Finalmente, cuando la orden de evacuación fue inminente, los tres se fueron a la casa de la abuela. Estuvieron ahí 25 días y, después de limpiar el barro y vaciar la casa, volvieron. “Ahí sentimos el verdadero vacío”, resumió el bahiense.

Puede interesarte

Esa misma mañana, Cristian Bolado, subsecretario de Emergencias y Desastres de Cruz Roja Argentina, estaba en La Plata y no sabía que en breve iba a emprender un viaje que lo mudaría a Bahía por varios meses, para rescatar a muchísimas personas de la tormenta más arrasadora que vivió la localidad y que dejó un saldo de 17 muertos. Una nena de un año sigue desaparecida, mientras que el cuerpo de su hermanita de cinco años fue encontrado este domingo.

“La primera imagen de impacto la vi camino a Bahía, 200 kilómetros antes, cuando me choqué con las comunidades rurales afectadas. Cuando efectivamente llegamos pensé: ‘Este es un lío más grande que el de La Plata’”, sostuvo Bolado, recordando la inundación que azotó a la capital provincial en 2013. “Muy rápidamente vimos cómo nuestras camionetas quedaban completamente tapadas por el agua”, agregó.

La Cruz Roja participó del operativo de rescate desde el momento cero y permanecerá en Bahía Blanca hasta octubre. “La catástrofe empieza cuando termina la catástrofe”, dijo el experto en emergencias, y que hay buenas y malas noticias para dar, a un mes de la inundación.

Por un lado, la gestión de residuos, el transporte público y el servicio eléctrico se normalizaron. No obstante, ahora afectan a la población las enfermedades emergentes como bronquitis, diarrea, mareos y, sobre todo, problemas de salud mental.

Los bahienses limpian el hospital Penna. (Foto: Reuters / Juan Sebastián Lobos)

Uno de los frentes menos visibles, pero igual de dramático fue el rescate de animales. “Sentíamos que estábamos en una película apocalíptica”, sostuvo el presidente de la Fundación Planeta Vivo, Fernando Pieroni. El activista dedicado a la protección animal salvó a miles de animales durante la tragedia y contó cuál fue el momento en que la magnitud del caos lo sobrepasó.

“Estábamos en un bote con motor cuando nos llamaron para ir a buscar la mayor cantidad posible de insumos al Hospital Penna, que ya estaba inundado. Ingresamos con el bote al edificio y cargamos camillas, máquinas y medicamentos. Teníamos que llevar todo en tandas a una zona seca, donde se pudiera atender a los heridos”, expresó Pieroni, conmocionado.

“En uno de los traslados, yo estaba cargando las últimas cosas y veo a dos nenes sentados en el bote. Tenían entre cinco y ocho años. Cuando levanté la mirada lo vi al padre y me dijo: ‘Por favor, salvalos’. Pensé qué escenario extremadamente letal habría visto ese hombre para rogar a un desconocido que resguarde a sus hijos”.

Puede interesarte

Pero, ¿qué explica que una ciudad como Bahía Blanca haya colapsado de esta manera? ¿Es solo un fenómeno meteorológico aislado?

“Lo ocurrido en Bahía Blanca es un reflejo de la crisis climática que estamos atravesando”, respondió Agostina Rossi Serra, bióloga e integrante del equipo de Campañas de Greenpeace. “Las lluvias extremas son cada vez más frecuentes e intensas. El calentamiento global, impulsado por la quema de combustibles fósiles, eleva la temperatura del planeta, generando que la atmósfera retenga más vapor de agua y favoreciendo estos eventos extremos”.

A un mes del evento todavía hay zonas enteras por reconstruir, familias desplazadas, y una ciudadanía entera lidiando con las secuelas físicas y emocionales de una experiencia devastadora. Para Rossi Serra, es urgente actuar: “Frente a tragedias como la que vivió Bahía Blanca, que dejó un profundo dolor en la comunidad, es indispensable pensar en medidas que ayuden a evitar que algo así vuelva a repetirse, no solo allí, sino en todas las comunidades que también estarán expuestas a este tipo de eventos extremos cada vez con más frecuencia”.

Y añadió: “Hay que avanzar en políticas públicas integrales que aborden todas las causas. Proteger y restaurar ecosistemas que actúan como reguladores naturales, adaptar la infraestructura para responder a eventos extremos, fortalecer los sistemas de alerta temprana y capacitar a las comunidades en gestión de riesgos. Al mismo tiempo, hay que abordar el problema de fondo: dejar de depender de los combustibles fósiles y hacer una transición a energías más limpias, cambiar el modelo de producción y consumo, y planificar ciudades resilientes frente al clima que ya cambió”.

A 30 días de la tragedia en Bahía Blanca, quedan muchas cosas por hacer, desde la reconstrucción material hasta la gestión de la atención psicológica para quienes vivieron un evento traumático. Los bahienses conservan la sensación de irrealidad y, como dijo una vecina que lo perdió todo: “Habrá que aprender a vivir con una alerta meteorológica en el alma”.

Puede interesarte

Fuente: TN