Comienza en Bahía Blanca el juicio a un hombre acusado de abusar de su hijo. A partir de este lunes y hasta el jueves 20, se llevará a cabo el debate por jurados para analizar la conducta del único imputado.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2020 en el interior de dos domicilios contiguos propiedad del acusado, quien se encontraba separado de la madre de la víctima, y donde el pequeño de 3 años iba de visita para tomar contacto con él.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, quien observó comportamientos extraños en el niño y una reiterada negativa a ir con su padre, acompañada de angustia y llanto. Esto derivó en visita a profesionales psicólogos infantiles, quienes detectaron los primeros indicios de abuso sexual. Y durante la instrucción de la causa se recolectaron diversas medidas de prueba que permitieron elevar la causa a juicio.

Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, será la jueza técnica y el debate se llevará a cabo en el quinto piso del Palacio de Tribunales, en Bahía Blanca.

Fuente: DIB

