Un bebé de apenas un mes lucha por su vida en el Hospital Interzonal General Dr. José Penna luego de haber sufrido un grave golpe en la cabeza. Su madre, Daiana Simon, denunció públicamente que el padre del niño lo arrojó al suelo de manera intencional cuando tenía apenas horas de vida, con la intención de provocarle la muerte.

Según relató la mujer, el episodio ocurrió el 17 de diciembre, un día después del parto. Mientras ella se encontraba internada recuperándose de una cesárea, el hombre quedó a cargo del recién nacido. Minutos después, el bebé fue atendido de urgencia por un traumatismo severo y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Con el correr de las horas, Daiana aseguró haber comprendido que el hecho no fue accidental. “Una criatura de horas de vida no se puede dar vuelta sola”, sostuvo, y explicó que el llanto del bebé y la respuesta del acusado reforzaron sus sospechas sobre la intencionalidad del ataque.

La denuncia fue tomada dentro del hospital y la mujer decidió hacer pública la situación por temor a que el hombre se acerque nuevamente a ella o a su hijo. “No quiero que se acerque ni ahora ni nunca”, afirmó, y remarcó que su prioridad es proteger al niño.

Además, señaló que el comportamiento posterior del acusado fue determinante. Según su testimonio, el hombre no mostró remordimiento y continuó publicando fotos y videos en redes sociales mientras el bebé permanecía en terapia intensiva. Incluso aseguró que un familiar del denunciado le confirmó mensajes en los que habría expresado que el niño “tendría que haber muerto”.

Tras la cirugía, los médicos advirtieron que el bebé será considerado paciente de riesgo al menos hasta los dos años, debido a las posibles secuelas neurológicas del golpe. La investigación judicial continúa en Bahía Blanca, mientras la madre pide medidas urgentes para garantizar la seguridad de su hijo.

Fuente: Dib