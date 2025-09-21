La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a un proyecto que busca reconocer a Bahía Blanca como la capital provincial del midget, disciplina con fuerte arraigo en la ciudad.

El midget, nacido en Estados Unidos en los años 30, llegó a Bahía Blanca en 1955 y desde entonces se convirtió en un espectáculo popular, con más de 4 mil asistentes por fecha.

El Club Midgistas del Sur organiza actualmente las competencias, que convocan hasta 104 autos en pista y 40 más en boxes, conformando el parque automotor más grande del país.

Figuras del automovilismo como Juan María Traverso destacaron la valentía de los pilotos, que conducen sin frenos en circuitos ovalados y alcanzan los 100 km/h en menos de un minuto.

Las carreras de midget se disputan cada verano con 26 fechas, los viernes por la noche, y reúnen a cerca de 90 pilotos. Un ritual deportivo que convirtió a Bahía Blanca en epicentro nacional de la disciplina.

Fuente: Diputados Bonaerenses