Las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) anunciaron la puesta en marcha del Bachillerato Universitario, una certificación que acredita los trayectos formativos realizados en el marco de las carreras de pregrado y grado de la Universidad (OCS N° 1577/2020).

Aunque esta certificación no constituye una carrera universitaria ni habilita para el ejercicio profesional, certifica la formación recibida por una persona en la UNMDP. Daniel Reynoso, secretario académico de la UNMDP, expresó: “Un estudiante que pasa años en la Universidad, pero que por distintas circunstancias de su vida decide no terminar la carrera, obtuvo mucha calificación y capacitación a través de distintas asignaturas y tiene que tener un reconocimiento por lo menos de ello, porque no es lo mismo haber estado un cierto tiempo en la Universidad que nunca haber concurrido a la misma”.

De esta manera, la UNMDP reconoce el valor del trayecto universitario, aportando competencias para el desarrollo humano y laboral, y consolidando los valores democráticos.

Periodo de solicitud 2024

La UNMDP habilitará un periodo de solicitud anual para esta certificación. En 2024, el periodo habilitado será del 10 al 28 de junio.

¿Quiénes pueden acceder a esta certificación?

Todas las personas que sean o hayan sido estudiantes de carreras de pregrado y grado de la UNMDP y tengan aprobadas al menos 1000 (mil) horas de actividades dentro de un plan de estudios, incluso si dichas horas han sido aprobadas en más de una unidad académica, podrán recibir esta certificación. Solo se emitirá una vez para cada persona.

Los interesados pueden verificar si cumplen los requisitos ingresando tu DNI en el siguiente link:

(https://sgi.mdp.edu.ar/academica/consultasbu/)

¿Cómo se debe solicitar?

Una vez abierto el periodo de solicitud, se deberá ingresar con el usuario (que es el DNI) y contraseña a tu perfil de Autogestión en el SIU Guaraní (https://portalsiu.mdp.edu.ar/autogestion/)) y, desde tu perfil “alumno”, anotarse en la propuesta “Bachiller Universitario” (Trámites>Preinscripción a Propuestas>Bachiller). Será requisito indispensable para continuar con el trámite subir una copia del DNI.

Se recomienda verificar la posibilidad de ingresar al módulo de Autogestión con anterioridad al inicio del periodo de inscripción, para poder solucionar previamente cualquier problema de acceso.

Canales de atención

– Correo electrónico: registrodemailsiu@mdp.edu.ar

– Personalmente: Área de Ingreso. Funes 3350. 1er subsuelo Facultad de Arquitectura, Urbanismo

y Diseño. Lunes a viernes de 9 a 14hs.

– Telefónicamente:0223-475-2200 interno 314

Notas importantes

Si el sistema indica que no se cumple con los requisitos para acceder al certificado y la persona considera que se trata de un error, hay que tener en cuenta que en esta primera etapa de implementación del Bachillerato Universitario sólo se tramitarán certificados para materias aprobadas desde 2010 y que se encuentren registradas en el sistema de gestión académica SIU- GUARANÍ. Antes de iniciar un reclamo, hay que ingresar a la cuenta del módulo de Autogestión y chequear la historia académica; si se encuentra que alguna materia aprobada después de 2010 no está cargada en el sistema, hay que dirigirse a la Dirección de Estudiantes de la Unidad Académica a la que pertenezca la carrera con la documentación respaldatoria para que lo verifiquen.

Entrega del certificado

Cuando la solicitud sea aprobada, se enviará un correo al mail registrado para informar los pasos a seguir (recordar revisar la sección spam). Hay que tener en cuenta que el proceso llevará tiempo, y es posible que hasta el segundo cuatrimestre no se comuniquen para informarte el medio de entrega.

Las novedades sobre este proceso estarán disponibles en la página institucional.