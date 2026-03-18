La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial), avanza con el programa “Bacheo Express”, que en menos de dos meses ya permitió colocar más de 400 toneladas de asfalto en frío en distintos sectores de la ciudad.

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Según informaron desde el área, se trata de intervenciones rápidas sobre pequeñas superficies que buscan mejorar la transitabilidad en avenidas, recorridos de colectivos y zonas de alto tránsito. El material utilizado, de composición granulítica y permeable, permite una aplicación ágil y efectiva en baches de menor tamaño.

Actualmente, entre tres y cinco cuadrillas recorren diariamente diferentes puntos del distrito, cubriendo entre 50 y 100 baches por jornada. En ese marco, ya se estima que fueron reparados más de 4.500 pozos en arterias clave como Juan B. Justo, Colón, Félix U. Camet, Alberti, Gascón, Alem y Güemes.

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Desde Vialidad indicaron que el operativo continuará ampliando su alcance para cubrir nuevas zonas que presenten deterioro en la calzada.

En paralelo, también se desarrollan trabajos de bacheo de hormigón en la avenida De los Trabajadores, entre el Faro y Waikiki, donde se realizan reparaciones integrales de losas. Estas tareas demandan un proceso más extenso, de aproximadamente diez días, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización.

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