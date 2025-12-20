La expulsión de Pilar Smith de APTRA sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y el periodismo, y una de las voces más fuertes que se expresó públicamente fue la de Baby Etchecopar, quien salió en defensa de la periodista luego de que se conociera la sanción en su contra.

La situación se dio en el marco de una asamblea de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, donde también fue expulsada Evelyn Von Brocke, en medio de un clima tenso y de fuertes cruces internos. Smith se enteró de la decisión mientras estaba al aire y manifestó su enojo, asegurando que fue sancionada por opinar y expresar críticas dentro de la entidad.

En el programa Gossip, Baby Etchecopar cuestionó duramente la medida tomada por APTRA y defendió el derecho de Pilar Smith a expresarse. El conductor consideró desmedida la expulsión y apuntó contra el accionar de la institución, dejando en claro su respaldo a la periodista y su rechazo a lo que calificó como un intento de silenciar opiniones incómodas.

Por su parte, Pilar Smith sostuvo que la decisión es injusta y adelantó que apelará la expulsión por la vía legal, al considerar que se trata de una represalia por sus opiniones sobre el funcionamiento interno de la asociación y sobre la organización de los premios Martín Fierro.

