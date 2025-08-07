Luego de varios días de trabajo en Buenos Aires, este viernes, la Selección Argentina de Voley Femenina emprenderá viaje con destino a Corea donde se desarrollará una gira de preparación para el Mundial de Tailandia.

Después de una muy buena participación en la primera edición de la Copa América donde se consagraron campeonas, llega un momento clave de la preparación porque son los encuentros que definirán la lista que participará de la cita máxima.

Entre el 12 y el 17 de agosto, Las Panteras se enfrentarán con Corea, Suecia, Japón, República Checa y Francia en una exigente puesta a punto antes de la competencia que se desarrollará del 22 de agosto al 7 de septiembre.

Dentro de las 14 jugadoras citadas para esta gira, se encuentra la armadora marplatense Azul Benítez que sigue ocupando un lugar preponderante en la consideración del cuerpo técnico y su lugar en el equipo estaría asegurado ya que fueron convocadas sólo dos armadoras para estos compromisos y es un puesto donde siempre se lleva ese número de jugadoras.

De todas formas, tiene que seguir buscando el mejor nivel posible porque el desafío que tendrán por delante en Tailandia será realmente importante para seguir posicionando al voley femenino argentino en el plano mundial.

LAS PANTERAS PARA LA GIRA INTERNACIONAL POR COREA

Armadoras

Victoria Mayer

Azul Benítez

Opuestas

Bianca Cugno

Valentina Diez

Centrales

Avril García

Brenda Graff

Julieta Medina Sarmiento

Puntas

Elina Rodríguez

Candela Salinas

Bianca Bertolino

Daniela Bulaich

Nicole Pérez

Liberos

Agostina Pelozo

Antonela Fortuna

Staff

DT: Facundo Morando

AS: Mario Martínez

ES: Lucía Lerici

KI: Rocío Flamini

MA: Lorena González