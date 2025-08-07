Azul Benítez formará parte de la gira previa al Mundial con Las Panteras
Se dio a conocer la lista de 14 jugadoras para la gira previa que realizará la Selección Argentina antes del Mundial y donde jugarán ante equipos europeos y asiáticos.
Luego de varios días de trabajo en Buenos Aires, este viernes, la Selección Argentina de Voley Femenina emprenderá viaje con destino a Corea donde se desarrollará una gira de preparación para el Mundial de Tailandia.
Después de una muy buena participación en la primera edición de la Copa América donde se consagraron campeonas, llega un momento clave de la preparación porque son los encuentros que definirán la lista que participará de la cita máxima.
Entre el 12 y el 17 de agosto, Las Panteras se enfrentarán con Corea, Suecia, Japón, República Checa y Francia en una exigente puesta a punto antes de la competencia que se desarrollará del 22 de agosto al 7 de septiembre.
Dentro de las 14 jugadoras citadas para esta gira, se encuentra la armadora marplatense Azul Benítez que sigue ocupando un lugar preponderante en la consideración del cuerpo técnico y su lugar en el equipo estaría asegurado ya que fueron convocadas sólo dos armadoras para estos compromisos y es un puesto donde siempre se lleva ese número de jugadoras.
De todas formas, tiene que seguir buscando el mejor nivel posible porque el desafío que tendrán por delante en Tailandia será realmente importante para seguir posicionando al voley femenino argentino en el plano mundial.
LAS PANTERAS PARA LA GIRA INTERNACIONAL POR COREA
Armadoras
Victoria Mayer
Azul Benítez
Opuestas
Bianca Cugno
Valentina Diez
Centrales
Avril García
Brenda Graff
Julieta Medina Sarmiento
Puntas
Elina Rodríguez
Candela Salinas
Bianca Bertolino
Daniela Bulaich
Nicole Pérez
Liberos
Agostina Pelozo
Antonela Fortuna
Staff
DT: Facundo Morando
AS: Mario Martínez
ES: Lucía Lerici
KI: Rocío Flamini
MA: Lorena González
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión