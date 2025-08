La Selección Argentina de vóley femenino hizo historia y una marplatense fue parte fundamental de esa gesta. Azul Benítez integró el plantel de Las Panteras que se consagró campeón de la primera edición de la Copa América, disputada en Brasil, y con la frutilla del postre de ganarle la final al conjunto local. Un título inédito para el vóley argentino que se festeja y se valora el doble.

“Siempre es hermoso estar con la camiseta de la Selección, pero no se es campeón todos los días y menos en Brasil, en su casa. Fue algo único, una sensación increíble”, expresó Benítez en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), todavía con la emoción latente de un logro que quedará en la historia.

La armadora de Mar del Plata confesó que la convocatoria al seleccionado mayor llegó por sorpresa: “Me llamó el entrenador cuando estaba jugando en Portugal, no me lo esperaba. Me avisaron a la mañana y justo tenía un partido, no tuve tiempo ni de procesarlo, pero fue la mejor noticia. Siempre estar en la Selección es un orgullo”.

El camino hacia el título no fue sencillo y cada partido tuvo una carga importante: “Los primeros tres partidos eran los más importantes porque nos daban puntos para el ranking mundial, que necesitamos para clasificar a la VNL del año que viene. Teníamos que ganar 3-0 sí o sí y lo logramos”, explicó Azul, resaltando el enfoque competitivo que tuvo el equipo durante todo el certamen.

Sin embargo, el duelo ante Brasil tuvo un condimento especial: “No daba puntos, pero era una final y contra Brasil, en su casa, con la cancha llena… esos partidos son los más lindos para jugar. Me encanta ese ambiente, se picó un poco y se disfruta mucho más ganar así”, agregó.

Benítez reconoció que llegar a integrar el plantel de Las Panteras es un desafío constante, sobre todo en un puesto donde sólo hay lugar para dos jugadoras: “Es difícil ganarse el lugar, más como armadora que tenemos menos cupos. Pero es parte del desafío, sabemos que es así y siempre hay que batallar”, indicó.

Sobre su presente, la jugadora surgida en Mar Chiquita Vóley destacó la importancia de su experiencia europea: “Desde que me fui a Portugal siento que crecí mucho como jugadora y como persona. El nivel de la liga subió mucho, hay muchas extranjeras, y además me encontré con un país increíble, con gente cálida, apasionada… me sentí como en casa”.

Incluso reconoció que su crecimiento en el exterior fue clave para este llamado: “Creo que estar en una liga competitiva ayuda. Me siento más segura, más madura dentro de la cancha. Es un nivel que a veces en Argentina no se consigue porque la liga acá viene sufriendo bastante en lo económico”.

La marplatense también sabe que lo mejor está por venir y su mirada ya está puesta en el Mundial de Indonesia que empieza a principios de Agosto: “Ahora nos dieron unos días libres, después tenemos cuatro semanas de entrenamiento y ahí ya se define la lista. Me siento bien, pero en la Selección siempre hay que pelear el lugar hasta el final”, remarcó.

Benítez, que fue de las primeras en abrir el camino en la liga portuguesa, se ilusiona con un año que puede ser inolvidable: “Estar en un Mundial sería un sueño, voy a trabajar al máximo para ganarme ese lugar. Este título con la Selección es un impulso enorme”, concluyó.

Con la medalla colgando del cuello y la sonrisa inconfundible de quien sabe que hizo historia, Azul Benítez disfruta el presente pero ya piensa en seguir llevando a Mar del Plata y al vóley argentino a lo más alto del continente.