Gaby Azcoitía mostró su felicidad tras el resultado de las elecciones para elegir concejales en General Pueyrredon que la catapultaron en una banca desde el próximo 10 de diciembre tras obtener Nuevos Aires 47.957 votos (14.60%) escrutado el 98.46 de las 1717 mesas habilitadas.

”Lo que vivimos hoy es un triunfo de todos los marplatenses. No es de Gabriela, no es de una lista, no es de un espacio. Es de cada persona que creyó que valía la pena levantar la voz, que confió en que se puede hacer política de otra manera, escuchando y construyendo juntos”, dijo.

Azcoitia adelantó que pese al muy buen resultado obtenido el equipo de campaña cumplirá con “seguir recorriendo los barrios” y sostuvo que “nos eligieron los vecinos por igual en cada punto de la ciudad”.

La periodista dijo luego que “logramos ingresar al Concejo Deliberante, sino que lo hacemos con una representación que demuestra que Mar del Plata está pidiendo un cambio en serio. Que quiere una política que hable de sus problemas y de sus sueños", recalcó.

Para Azcoitía “Este triunfo nos dice algo muy claro: vale la pena escuchar para transformar. Mar del Plata nos mostró que hay lugar para un proyecto de, por y para todos los marplatenses. Un proyecto que no nace en escritorios lejanos, sino en nuestras calles, en nuestras escuelas, en nuestros comercios, en cada barrio que supo que ya era hora de ser protagonistas”.

“Gracias, gracias de corazón. Este es solo el principio. Hoy Mar del Plata dijo presente, dejó un mensaje en las urnas y sin esperar más tiempo vamos a empezar a construir el futuro que merecemos”, cerró la flamante concejal.

La jornada de celebración, con los resultados ya marcando una clara tendencia, tuvo al jefe de campaña Ariel Bordaisco en el escenario del bunker para resaltar que “no entramos en discusiones y los marplatenses y bataneases dejaron un mensaje”, ante el aplauso de los presentes.

“Este es el inicio de un camino muy lindo para todos nosotros. Quiero agradecer a todos, pero a todos los que trabajaron en este nuevo espacio, a quienes nos votaron y a los que no, porque les decimos que seguiremos trabajando en la ciudad que queremos”, y luego pidió que los integrantes de la lista subieran al escenario para celebrar junto a Gaby para cantar y celebrar con la canción que identificó a la ciudad: una ola que no para de crecer…

