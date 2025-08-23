En el marco de su recorrida por diversas partes de la ciudad, la candidata a concejal por Nuevos Aires, Gabriela Azcoitía, mantuvo un encuentro con referentes de instituciones que trabajan en proyectos para personas con discapacidad en Mar del Plata y Batán. Allí, destacó “el espíritu solidario de los marplatenses, como cuando crearon Cerenil para enfrentar la epidemia de poliomielitis en la década del 60”.

El encuentro reunió a representantes de organizaciones como Alma de Bailarín, la escuela de kayak Camino al Sol, referentes de la modalidad de educación especial y el Centro de Apoyo para la Discapacidad e Integración (CADI) de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

“Cada institución refleja una necesidad y también una enorme vocación de servicio. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar, tomar nota y estar presentes. Conocer de primera mano lo que pasa en nuestra ciudad es la base para poder transformar”, afirmó la candidata, quien durante la jornada participó en un evento por el Día del Niño en Félix U. Camet y en un streaming con vecinos de Las Canteras.

Azcoitía, primera candidata de Nuevos Aires, resaltó que estos encuentros se suman a las recorridas realizadas por 29 barrios y centros comerciales de la ciudad. En este contexto, subrayó la importancia de abordar la discapacidad de manera integral: “La discapacidad necesita inversión seria y auditorías para que el recurso tenga el mejor destino. Discapacidad no es solo salud, también es educación, transporte, trabajo y derechos culturales”.

“Así como hablamos con los comerciantes sobre la inseguridad y el consumo, también es clave dialogar con quienes trabajan todos los días por la inclusión y la contención social. Ellos hacen un aporte enorme a Mar del Plata y necesitan un Estado más cercano”, enfatizó la comunicadora.

Azcoitía se comprometió a mantener estos espacios de diálogo y a llevar al Concejo Deliberante “una voz ciudadana, porque Mar del Plata y Batán deben ser ejemplo de accesibilidad y respeto, incluso en los espacios culturales y deportivos”.