La candidata a concejal por Nuevos Aires, Gabriela Azcoitía, visitó Sierra de los Padres como parte de su campaña de escucha ciudadana, un proceso que ya abarcó más de 50 barrios de Mar del Plata y Batán. Este recorrido, que busca acercar las inquietudes de los vecinos al Concejo Deliberante, continuará con nuevos encuentros y la presentación de propuestas concretas.

En su visita, Azcoitía dialogó con vecinos, comerciantes y referentes sociales de Sierra de los Padres, quienes expresaron sus preocupaciones sobre temas como servicios públicos, transporte, acceso a la salud, seguridad y la necesidad de impulsar el turismo local. Estas conversaciones reflejan las prioridades de un sector que busca mayor atención y soluciones efectivas.

“Noté a los vecinos preocupados porque se sienten abandonados y hay que empezar a atender, paso a paso, cada reclamo -afirmó Azcoitía y agregó- Caminamos las calles, entramos a los comercios, escuchamos a los vecinos uno por uno. Cada barrio tiene su identidad y sus prioridades, y escucharlas de primera mano es la base para construir propuestas serias y realistas. Vine como vecina, con la misma disposición que tengo desde el primer día: tomar nota de lo que los marplatenses y batanenses nos piden”.

El ciclo de encuentros de Nuevos Aires ha incluido a diversos sectores productivos y sociales, como la pesca, el comercio, la industria textil, el transporte, las TICs, emprendedores, clubes, centros comerciales, jóvenes, mujeres profesionales y referentes culturales. Este enfoque plural busca construir una agenda inclusiva que represente las necesidades de todos los barrios y sectores de General Pueyrredon.

“Estamos construyendo una agenda plural donde el vecino es el protagonista, con la voz de cada barrio y cada sector. Sierra de los Padres forma parte de esa escucha que nos compromete a transformar Mar del Plata y Batán desde el Concejo Deliberante”, concluyó Azcoitía.

